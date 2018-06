Video: Tesla Model X fährt auf Schienen durch Tunnel

Bislang beschränkt sich diese Idee jedoch noch auf Konzepte. Die von der Boring Company gezeigte Vorrichtung wird derzeit in einem Test-Tunnel erprobt, der unter Los Angeles gegraben wird. Bislang war dieser lediglich von der Tesla-Zentrale in Hawthorne zum Flughafen LAX geplant. Der Beschreibung des Twitter-Videos zufolge („Green Lights to Malibu“) dürfte der Tunnel aber künftig bis zum Strand von Malibu führen. Die Boring Company durfte sich zuletzt auch über den Zuschlag bei einem Projekt in Chicago freuen. Dort baut man eine Hochgeschwindigkeitszugverbindung zwischen Stadtzentrum und Flughafen.