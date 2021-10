Video: Mann rammt Tesla auf Stadtautobahn, will Fahrer verprügeln

Begonnen hat der Vorfall, als der Tesla-Fahrer mit einem ganz gewöhnlichen Überholmanöver an einem dunklen Mitsubishi Galant vorbeigefahren ist. Der Fahrer des Galant begann daraufhin das Tesla Model X zu provozieren.

Einen besonders erschütternden Fall von Road-Rage haben die Kameras eine Tesla Model X in Auckland in Neuseeland aufgezeichnet. Auf dem veröffentlichten Video ist zu sehen, wie das Elektroauto und schließlich der Tesla-Fahrer von einem anderen Verkehrsteilnehmer massiv bedrängt werden.

Gefährliche Situationen

Immer wieder näherte er sich gefährlich dem Elektroauto und versuchte es mehrfach von hinten zu rammen. Irgendwann überholte der Galant das Model X, touchierte es dabei und es kam zu einem Zusammenstoß. Damit aber nicht genug.

Der Galant-Fahrer sprang umgehend aus seinem Fahrzeug und versuchte die Scheiben des Tesla Model X einzuschlagen - glücklicherweise vergeblich. Umgehend bildete sich ein Stau.

Danach stellt er sich noch vor das Fahrzeug einer Frau und blockierte so ihre Weiterfahrt. Später stellte sich heraus, dass er sie aufgehalten hat, damit sie als Zeugin aussagt, dass er vom Model X gerammt wurde. Wenig später erschien die Polizei, die vom Tesla-Fahrer gerufen wurde, und nahm den aufgebrachten Galant-Fahrer fest.

An dem Tesla Model X entstand durch den Vorfall ein Schaden von 45.000 Dollar. Warum der Fahrer des Mitsubishi Galant derart die Fassung verloren hatte, ist unklar. In den Kommentaren und auf Reddit wird spekuliert, ob der Mann unter Drogeneinfluss war. Zudem merken User*innen an, dass er wohl schon öfters Rammaktionen gemacht hat, wenn man sich ansieht, wie zugerichtet der Galant schon vor dem Crash war.