Video zeigt, wie E-Busse beim Laden in Flammen aufgehen

In China ist es beim Aufladen von E-Bussen zu einem verheerenden Brand gekommen.

Offenbar gab es beim Laden des Akkus eines Fehlfunktion , was zu einer Explosion geführt hat. Binnen weniger Augenblicke stand der betroffene E-Bus in Flammen.

Es dauerte nicht lange und der Brand griff auf die daneben geparkten E-Busse über. Innerhalb weniger Minuten gingen 4 Busse in Flammen auf und brannten nahezu komplett aus. Das konnte auch die rasch eintreffende Feuerwehr nicht verhindern.

Verletzt wurde niemand

Auch ein Anwohner oder eine Anwohnerin hat den Brand von seinem Balkon aus beobachtet, gefilmt und den Clip ebenso auf Twitter geteilt. Zugetragen hat sich der Vorfall am 15. Mai in der südchinesischen Stadt Baise in der Provinz Guangxi. Verletzt wurde angeblich niemand.