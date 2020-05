Video zeigt, wie sich das Coronavirus in Restaurants verbreitet

In dem Video ist einer von 10 Gästen an einem Restaurantbuffet zu sehen, der eine Substanz, die das Coronavirus simulieren soll, an den Händen hat. Wie auch die anderen Gäste, nimmt er Speisen vom Buffet auf, isst sie und unterhält sich mit seinen Tischnachbarn. Nach 30 Minuten wird das Schwarzlicht angemacht. Zu sehen ist, wo sich die Substanz überall verbreitet hat: Sie ist auf Tellern, Essensresten, dem Gewand und selbst auf den Gesichtern der Gäste zu sehen.

Bei einem zweiten Experiment des Senders, im selben Umfeld, wurden Hygienemaßnahmen - wie etwa Händewaschen und das häufige Auswechseln von Tischutensilien - angewandt. Die Substanz konnte sich dabei weit weniger verbreiten. Handhygiene könne viel dazu beitragen, die Ausbreitung von Krankheiten zu stoppen, wird John Nicholls, Professor für Klinische Pathologie an der Hong Kong University vom " Guardian" zitiert.