Wann es ok ist, beim Videocall die Kamera abzudrehen

Videocalls via Zoom, MS Teams, Jitsi, Webex, und vielen anderen Plattformen hat sich während der Pandemie vielerorts durchgesetzt. Im Home Office hat fast jede*r Büro-Mitarbeiter*in den ein oder anderen Call. Team-Meetings, Meetings mit Kund*innen, Kreativ-Meetings, wöchentliche oder tägliche Besprechungen, als Journalist*in Interviews, Pressekonferenzen, etc.

Doch es ist nicht notwendig, die Kamera wirklich bei jedem Call aufgedreht zu haben. Es gibt Situationen, in denen es völlig ok ist, sein eigenes Gesicht nicht zu zeigen. Es hat sich laut "The Next Web" eine Art Etiquette entwickelt, bei der man sich bei Videokonferenzen besser nicht zeigt.

Wann die Kamera besser abgedreht bleibt: