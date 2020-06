Von Kängurus richtiges Sprungverhalten lernen

Seit 1. Jänner 2014 ist Rainer Ostermann der neue Mann an der Spitze von Festo Österreich. Nach der erneuten Unterstützung des Robotik Award 2014 spricht der Country Manager über die neueste Entwicklung seines Hauses: Das BionicKangaroo.

futurezone: Herr Ostermann, als Country Manager sind Sie seit Anfang des Jahres Mitglied der Geschäftsleitung von Festo Österreich. Wie hat sich das Unternehmen seitdem verändert?

Rainer Ostermann: Festo ist ein Familienunternehmen. Tradition und Werte sind die Grundlage unserer mittlerweile rund 90-jährigen Erfolgsgeschichte, die ich fortsetzen möchte. Gerade diese Zuverlässigkeit und Kontinuität schätzen unsere Kunden an uns. Darüber hinaus ist natürlich der technologische Wandel unser steter Begleiter. Denken Sie zum Beispiel an Industrie 4.0. Die Chancen, die sich hier eröffnen sind noch gar nicht abzuschätzen. Aber der Trend geht klar in Richtung hocheffiziente Automationslösungen – an denen wir bei Festo bereits arbeiten.

Im April hat Festo einen neuen Roboter aus seinem Bionic Learning Network hervorgebracht, das BionicKangaroo. Warum wurde es nach Möwe, Elefantenrüssel und Libelle nun ein Känguru?

Wir forschen in verschiedenen Bereichen nach innovativen Bewegungsformen und Antriebskonzepten für die Zukunft. Die Vision von Industrie 4.0 lässt uns noch viel Platz für Ideen. Das Känguru eröffnet hier interessante Möglichkeiten. Wie sein natürliches Vorbild kann das BionicKangaroo die Energie bei der Landung zurückgewinnen, speichern und effizient im nächsten Sprung wieder einbringen. Schafft man es in weiterer Folge diesen Ansatz in die industrielle Fertigung zu übertragen, so kann das enorme Energieeinsparungen bedeuten.





devvIK717-g

Kängurus

Kängurus

Das BionicKangaroo lässt sich mit einem speziellen Armband über Gesten steuern. Das Armband erkennt dabei die Muskelaktivitäten des Bedieners. Ein Lagesensor im Band erfasst zudem die Bewegungen des Arms, sendet diese Daten über Bluetooth an die kompakte Steuerung des künstlichenund das tritt dann wiederum in Interaktion mit seinem Bediener. Blickt man in die Zukunft, eröffnet das interessante Möglichkeiten für die industrielle Automation. Denken Sie zum Beispiel an die enge Zusammenarbeit von Mensch und Maschine, die für Industrie 4.0 vorhergesagt wird. Der Forschung und Entwicklung im Bereich der Schnittstelle Mensch/Maschine kommt da große Bedeutung zu.Als Antriebe kommen sowohl elektrische Motoren als auch Pneumatik zum Einsatz. Die Steuerung übernimmt eines unserer Systeme, das wir auch in der Industrieautomation einsetzen: CECC . Übrigens ein Produkt, das aus unserer Forschungseinheit in Wien stammt. Darüber hinaus gibt es drei Elektromotoren, zwei pneumatische Zylinder, zwei Schnellschaltventile, einen Lagesensor – ähnlich dem, wie er in Handys oder Flugzeugen zur Anwendung kommt – und einen unserer ebenfalls aus der Industrieautomation kommenden Drucktransmitter.Besonderes Augenmerk wurde auf die mobile Energieversorgung des künstlichengelegt. Wir haben dafür sogar zwei unterschiedliche Konzepte entwickelt. Im Körper ist dann entweder ein kleiner Kompressor oder ein Hochdruckspeicher eingesetzt. Beide liefern beim Sprung die benötigte Druckluft, die durch zwei unserer Magnetventile blitzschnell exakt dosiert wird. Als elektrischer Energiespeicher kommen Lithium-Polymer-Akkus zum Einsatz. In Abhängigkeit von der Intensität der Sprünge und dem verwendeten Druckluft-Konzept kann das BionicKangaroo bis zu 40 mal springen.

Wie lange hat die Entwicklung des BionicKangaroo gedauert?

Knapp zwei Jahre befasste sich ein Entwicklerteam aus dem Bionic Learning Network von Festo damit, das Sprungverhalten des natürlichen Kängurus realitätsnah nachzubilden und daraus zu lernen. Wir setzen dabei natürlich auch auf das Know-how aus unseren früheren Entwicklungen, zum Beispiel im Bereich Leichtbau. So wiegt unser Känguru, das aufgerichtet etwa einen Meter Groß ist, trotz der gesamten Technik an Bord nur etwa sieben Kilogramm.