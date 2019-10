Vorgeschmack auf "Watchmen" und Apple TV+ bei Comic Con

Harley-Quinn

Alan Moore hat darum gebeten, dass sein Name nicht in Verbindung mit der Serie gebracht wird. Aber als Überraschung betrat der Zeichner Dave Gibbons die Bühne für das Panel und gab der Serie seinen Segen. Die Version von HBO trifft den Geschmack der Vorlage, aber auf eine Kritik müssen Fans noch warten, da immer noch ein Embargo besteht. Das Publikum am Freitag war jedenfalls begeistert und es gab Standing Ovations für mehrere Darsteller, darunter Regina King, Jeremy Irons und Jean Smart. Die ursprünglichen zwölf Teile hatten einen Anfang, eine Mitte und ein Ende, ebenso die neun Folgen der HBO-Serie. Lindelof wird eine Fortsetzung nur dann in Betracht ziehen, wenn es einen "Fanaufschrei" gibt – und den wird es wohl geben.

Am Samstag wurde das Javits Convention Center dann für gewisse Zeit von Harley-Quinn-Fans beschlagnahmt. In der vergangenen Woche hat die Comic-Adaption "Birds of Prey (And the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn)", die hierzulande am 7. Februar 2020 in die Kinos kommen soll, mit Werbeplakaten und einem Trailer für Vorfreude unter Fans des DC-Comics gesorgt. Nun setzte sich dieser Trend mit einem ersten Blick auf die Kostüme fünf weiblicher Darsteller fort. DC hat eine "Überraschungsautogrammstunde" mit einigen Stars des Films, darunter Margot Robbie, eingefädelt. Nach dem fulminanten US-Start von "Joker" am Wochenende wird der Film über seine (Ex-)Geliebte die nächste große Hoffnung des DC Universums sein.

Apple zeigt "Servant"

Zum Auftakt der Comic Con gab der Streamer Apple TV+ (globaler Launch ist der 1. November) sein Debüt auf der Messe mit einem ersten Blick auf M. Night Shyamalans ("The Sixth Sense") zehnteilige Psychothrillerserie "Servant". Shyamalan sagte, die Zusammenarbeit mit Apple sei eine "attraktive Perspektive", da das Unternehmen seine "minimalistische Ästhetik" teile und die Möglichkeit bestehe, seine Zukunft als Künstler zu definieren.

Er taufte auch gleich ein neues Fernsehformat: "Wir sind alle mit 30-minütigen Situationskomödien, der Sitcom, aufgewachsen, dies ist ein Sit-Thriller", sagte der Regisseur. Es wurde ein Trailer enthüllt, was die 2.000 Fans zwar beeindruckte, aber einige auch enttäuscht zurückließ, weil sie mehr sehen wollten. Bis zum Start der Serie müssen sie sich noch bis 28. November gedulden.