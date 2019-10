Vorsicht Betrug: Mediamarkt warnt vor SMS-Gewinnspiel

Kontaktdaten

Wie die Faktencheck-Webseite Mimikama berichtet, handelt es sich bei dem " Gewinnspiel" um eine klassische Abofalle. Wer dem Link folgt, muss Quizfragen beantworten und wird zur Eingabe persönlicher Kontaktdaten aufgefordert. Im Kleingedruckten verbirgt sich der Hinweis, dass mit dem Abschlus des Prozesses ein Abonnement abgeschlossen wird, das Sponsoren dazu ermächtigt, den Teilnehmer über Angebote aus ihren jeweiligen Geschäftsbereichen zu informieren.

"Sintflut an Werbung"

"Mit informieren ist eine Sintflut an Werbung per E-Mail, Telefon, Push-Nachrichten und/oder Post gemeint", schreibt Mimikama. Die Methode, mit der das vermeintliche Gewinnspiel arbeitet, ist bereits von anderen Fällen bekannt. Der Name bekannter Unternehmen wird dabei stets als Köder genutzt. Den Urhebern solcher Maschen gehe es um die "Leadgenerierung", also das Gewinnen von Interessenten, um jene in Abofallen zu locken.