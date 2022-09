Vulcan-Bomber gerät bei Test beinahe auf befahrene Straße

Am Samstag gab es einen Unfall mit einem Vulcan-Bomber, der gefährliche hätte ausgehen können. Das berichtet Simple Flying.

Der Bomber ist in Großbritannien auf einem Flughafen mit eigener Triebwerksleistung auf dem Rollfeld gerollt. Dabei ist er über die Landebahn hinausgefahren und fast auf der angrenzenden Straße zum Stehen gekommen.

Der Vulcan-Bomber ist einer der letzten in England. Er darf auch nicht mehr fliegen, sondern wird nur noch, ähnlich wie Oldtimer-Autos, regelmäßig "bewegt" werden, in dem er auf dem Rollfeld der Landebahn langsam fährt. Und genau bei so einem Test, ob das Triebwerk noch funktioniert, ereignete sich das Unglück.