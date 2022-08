Unbemannter Flieger klärt für Einsatzkräfte Waldbrände auf

Ein österreichisches Forschungsteam arbeitet an automatisierten Luftfahrzeugen, die Einsatzkräfte unterstützen sollen.

Um die Einsatzführung künftig zu verbessern, arbeitet ein Team rund um Christoph Sulzbachner vom Center for Vision, Automation & Control am AIT Austrian Institute of Technology an speziellen automatisierten Luftfahrzeugen. Ihre Aufgabe ist es, den Einsatzkräften ein Gesamtlagebild in Echtzeit zur Verfügung zu stellen, damit sie die jeweilige Situation besser beurteilen können.

Australien, USA, Süd- und Zentraleuropa: Überall wüten Waldbrände, Überschwemmungen und andere Ereignisse, die Einsatzkräfte an ihre Grenzen bringen. Oft sind die betroffenen Gebiete für Menschen nicht passierbar oder lebensbedrohlich. Das erschwert die Bekämpfung der Naturkatastrophen enorm.

Der Klimawandel und Veränderungen in der Landnutzung werden Waldbrände immer weiter verschlimmern. Das geht aus aktuellen Bericht des UN-Umweltprogramms (UNEP) und der Non-Profit-Organisation Grid-Arendal hervor. Eine weltweite Zunahme von großen Bränden wird sogar in bisher nicht betroffenen Gebieten erwartet.

Links: Detailliertes Gesamtlagebild. Rechts: Farblich dargestellte Inhalte wie befahrbare Straßen (violett). In einem Brandfall wäre das Feuer in einer anderen Farbe sichtbar

Um Störungen zu vermeiden, ist Demona mit einem leistungsstarken Antennentrackingsystem vom österreichischen Spezialisten Pidso gekoppelt. Damit können die generierten Sensordaten, ohne zusätzlicher Infrastruktur mit hoher Bandbreite und geringer Verzögerung an die jeweilige Einsatzzentrale übertragen werden.

Bei einer klassischen Rundstrahlantenne wird das Signal 360 Grad abgegeben, also auch in ungewollte Raumrichtungen, bei einer direktiven und nachgeführten Antenne hingegen direkt zum Fluggerät

Künstliche Intelligenz

Konkret handelt es sich um ein sogenanntes gerichtetes und nachgeführtes Antennensystem. Anders als bei einer klassischen Rundstrahlantenne wird das Signal nicht 360 Grad abgegeben – also auch in ungewollte Raumrichtungen – sondern in einem schmalen Kegel direkt zum Fluggerät. Dadurch bleibt die Verbindung über mehrere Kilometer stabil.

Am Boden werden die Daten mittels künstlicher Intelligenz verarbeitet und beispielsweise die Oberflächenberechnung oder die Integration des Datenproduktes in ein Geoinformationssystem durchgeführt. „Ein Geoinformationssystem kann man sich wie eine Software vorstellen, die das Kartenmaterial verwaltet. Wir pflegen das Kartenmaterial in ein Geoinformationssystem ein, wo es entsprechend von den Einsatzkräften abgerufen werden kann“, sagt Sulzbachner.

Das Echtzeit-Lagebild wächst laufend – bereits bestehendes Kartenmaterial werde permanent aktualisiert. „Während des Fluges sehen die Einsatzkräfte auf einer Visualisierung, wie sich das Lagebild aufbaut. Wenn bereits erkundete Gebiete erneut überflogen werden, können sie mit Zeitreihen analysiert werden, um festzustellen, wie sich ein Bereich weiterentwickelt hat.“