Vulkanasche führt zu elfstündigem KLM-Flug nach Nirgendwo

Eigentlich hatte der KLM-Flug mit der Nummer 685 nach insgesamt rund elf Stunden Flugzeug in der mexikanischen Hauptstadt landen sollen. Stattdessen stiegen die Passagiere aber wieder auf ihrem Ausgangsflughafen Amsterdam-Schiphol aus. In der Luft waren sie dennoch elf Stunden.

Wie aus den Flugdaten hervorgeht, die unter anderem auf Flightradar24 abrufbar sind, drehte die 747 über Kanada ab und flog wieder über den Atlantik zurück nach Europa.

Grund für die ungewöhnliche Route war ein Vulkan. Die Aktivität des Vulkanes Popocatépetl nahe Mexiko-Stadt führte dazu, dass das Flugzeug nicht an seinem ursprünglichen Ziel landen konnte. Anstatt nun einen Ausweichflughafen anzusteuern, entschieden sich die Piloten gleich umzudrehen.

Gründe

KLM nahm via Twitter zu den Beweggründen Stellung. Demnach wäre eine Landung in Kanada oder den USA aufgrund von Visa-Bestimmungen für die Passagiere problematisch gewesen. Außerdem befanden sich an Bord mehrere lebende Pferde. Bei einer Zwischenlandung auf einem Flughafen, der nicht darauf vorbereitet ist, hätte es demnach zu Problemen für die Tiere kommen können.