VW-Chef macht sich bei Twitter-Debüt über Elon Musk lustig

Für Tesla-Gründer Elon Musk ist Twitter seit Jahren ein willkommenes Kommunikationsinstrument. Nicht nur, aber auch um die E-Autos seines Unternehmens zu bewerben. Mehr als 42 Millionen Follower hat der Tesla-Chef seit 2009 auf dem Kurznachrichtendienst bereits angesammelt. Nun will auch der 62-jährige VW-Chef Herbert Diess den Kanal nutzen. Am Mittwoch debütierte der Vorsitzende der Volkswagen AG mit einem, auch an Musk gerichteten Tweet auf dem Dienst.

Nachdem er die Twitter-Nutzer wissen ließ, dass er auf dem Nachrichtendienst sei, "um etwas zu bewirken, insbesondere in politischen Fragen", richtete er sich an Elon Musk: "Und natürlich, um einige Ihrer Marktanteile zu gewinnen", schrieb der VW-Chef, dessen Account mittlerweile fast 10.000 Follower zählt: Immerhin hätten der ID.3 und der e-tron die ersten Märkte in Europa bereits gewonnen. Er freue sich auf produktive Diskussionen, so Diess weiter.