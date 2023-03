Wagner-Gruppe rekrutiert mit Pornhub-Werbung russische Kämpfer

"Don't whack off..."

Am Ende der Pornhub-Werbung ist zu hören: "Don't whack off, apply for a job with the Wagner Group." Dieser Satz ist kann einerseits mit "Hau nicht ab, bewirb dich für einen Job bei der Wagner Gruppe" übersetzt werden. Andererseits ist "whack off" auch ein umgangssprachlicher Ausdruck für "masturbieren".

In der Werbung wird außerdem eine Telefonnummer gezeigt, die angeblich in Verbindung mit Rekrutierungsstellen der Wagner-Gruppe steht. Entdeckt wurde die ungewöhnliche Werbung von Personen in den russischen Städten Wolgograd und Kemerowo, wie das ukrainische Nachrichtenportal Pravda berichtet.