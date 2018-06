WeAreDevelopers: „Wollen nicht nur einen Superstar, sondern viele“

Ob die WeAreDevelopers-Konferenz auch nächstes Jahr in Wien stattfinden wird, ist nach wie vor unklar. „Wir haben ja schon angekündigt, dass wir internationalere Veranstaltungen machen wollen – nicht nur in Wien – und daran arbeiten wir jetzt“, sagt Ruschin. Eine Entscheidung werde man in den kommenden Wochen bekannt geben. „Das ist auch keine Hinhalte-Taktik. Wir haben bislang noch nichts unterzeichnet und schauen uns das jetzt an“, erklärt Ahmetovic. Denkbar sei auch, dass man künftig statt einem Kongress mehrere Events veranstalte. „Wir haben aber schon gesagt, dass Wien unser Hauptquartier bleiben wird, egal was mit den Events passiert.“

Tabs or Spaces?

Während des WeAreDevelopers-Kongresses kündigte man auch die Gründung eines Tochter-Unternehmens namens „Tabs or Spaces“ an. Dieses soll Unternehmen dabei helfen, Entwickler zu finden. „WeAreDevelopers war der Trigger für Tabs or Spaces“, erklärt Ruschin. „Wir haben mit vielen Unternehmen die Erfahrung gemacht, dass es sehr viel Bedarf an Beratung dafür gibt, wie sie sich besser mit Entwicklern vernetzen können und wie sie ihnen eine bessere Arbeitsumgebung bieten können.“

Dabei erklärt man den Unternehmen beispielsweise, wie sie Teil der Community werden und attraktive Veranstaltungen, wie Hackathons, durchführen können. „Das sind Themen, wo wir selbst nach Unternehmen gesucht haben, die hier Hilfestellung bieten können. Wir haben da nichts finden können.“ Einige große Beratungsfirmen würden derartige Dienstleistungen zwar als Zusatzangebot anbieten, darauf spezialisierte Unternehmen gibt es aber bislang noch nicht.