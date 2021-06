WeAreDevelopers World Congress startet mit Tim Berners Lee

2021 trifft sich die globale Entwickler-Community virtuell auf dem WeAreDevelopers World Congress. Ziel: Sich mit Gleichgesinnten zu vernetzten und Best Practises sowie Technologietrends mitzunehmen. Eröffnet wird der World Congress dieses Jahr mit einer Keynote von Tim Berners-Lee, der das World Wide Web und HTML erfunden hat.



Weitere Tech-Größen, die im sorgfältig kuratierten Programm Eingang gefunden haben, sind Jeff Atwood, Mitbegründer von Stack Overflow sowie John Romero, preisgekrönter Spieleentwickler und Erfinder von FPS. Weitere Technologiepionier*innen werden ihr Wissen in den vier spannenden Tagen mit der Entwickler*innen-Community teilen.

Live-Chat mit Unternehmen

Das diesjährige Motto lautet „Create, Apply, Disrupt“. Es geht darum, auch als Entwickler*innen Verantwortung für eine Welt, zu übernehmen, um diese zu verändern. Zusätzlich zu klassischen Vorträgen und Panels wird es ein innovatives Online-Format geben, über das Teilnehmer*innen des World Congress eine virtuelle Ausstellung erleben, die es ihnen ermöglicht, per Live-Chat mit Unternehmen aus allen möglichen Branchen in Kontakt zu treten.



Die ersten 30 Futurezone-Leser*innen, die am WeAreDevelopers Congress von 28. Juni bis 1. Juli 2021 teilnehmen möchten, bekommen einen Discount von 20 Prozent auf den Ticketpreis. Dazu benötigt ihr folgenden Code: WeAreDevs-Xw4yU. Dieser ist auf der Website zum World Congress einlösbar, wo ihr auch alle weiteren Informationen findet.

Disclaimer: Die futurezone ist Medienpartner des WeAreDevelopers World Congress.