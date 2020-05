Website zeigt alle Vorhersagen der Simpsons, die eingetroffen sind

Die Simpson gibt es nicht nur seit mehr als 30 Jahren, sie haben auch hellseherische Fähigkeiten. Donald Trump als US-Präsident wurde in der TV-Serie ebenso vorausgesagt wie der Kauf des US-Medienkonzerns Fox durch Disney.

Das ist aber lange noch nicht alles. Der Skandal um die FIFA, FaceTime, Smartwatches, fehlerhafte Wahlmaschinen, mutierende Tomaten und auch dreiäugige Fische kamen in der Serie schon vor, bevor sie Wirklichkeit wurden.

Umfassender Überblick

Auf zahlreichen Seiten im Netz finden sich weitere Beispiele. CNet verweist nun auf einen Neuzugang, der wohl den bisher komplettesten Überblick bietet. Der Simpsons data visualization guide umfasst 40 Vorhersagen aus der TV-Serie, die über eine interaktive Grafik abgefragt werden können.

Sie sei immer schon sehr daran interessiert gewesen, wie die Simpsons die Zukunft in ihren Folgen subtil vorhersagen, sagt die Analystin Seffana Mohamed-Ajaz, die hinter dem interaktiven Guide steht. Die Vorhersagen habe sie aus zahlreichen Artikeln und YouTube-Videos zusammengetragen.

Aufgelistet werden in ihrem Überblick nicht nur in welcher Folge welche Vorhersage zu sehen war und in welchem Jahr die Folge ausgestrahlt wurde, sondern auch, wann die Vorhersage Wirklichkeit wurde.

Auch von Corona wussten die Simpsons

Auffallend dabei ist, dass viele Vorhersagen, die in den 1990er Jahren getroffen wurden, sich erst viel später erfüllten. Das gilt auch für die Corona-Pandemie und Riesen-Hornissen, die derzeit in den USA vermehrt zu sehen sind. Beides sagten die Simpsons bereits 1993 voraus.