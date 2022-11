Weltkriegsflieger crashen bei Flugshow in der Luft

Der Zusammenstoß zweier Maschinen bei einer Flugshow in Dallas hat 6 Menschen das Leben gekostet.

Das Unglück geschah am Samstag bei einer Flugshow in Dallas im US-Bundesstaat Texas zum Weltkriegsgedenken, die rund 4.000 Besucher anlockte. Am Freitag hatten die USA den „Veterans Day“ begangen, einen Feiertag zu Ehren der Veteranen.

Ein Bomber vom Typ Boeing B-17 Flying Fortress („Fliegende Festung“) und ein Bell P-63 Kingcobra-Jagdflugzeug waren aus bisher ungeklärter Ursache in der Luft kollidiert und abgestürzt. In der ersten Maschine seien bis zu 5 Besatzungsmitglieder gewesen, in der zweiten nur der Pilot, hatte der Veranstalter zuvor mitgeteilt.

Auf Videos in Medien und sozialen Netzwerken ist zu sehen, wie das schnelle Jagdflugzeug seitlich in die viermotorige Boeing kracht, diese auseinanderbricht und beide Maschinen zu Boden stürzen. Anschließend sind eine Explosion, ein Feuerball und eine große Rauchwolke über der Absturzstelle sichtbar.