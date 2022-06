Flugzeug rammt Radarmast bei Crashlandung, fängt Feuer

Vom Flugzeugcrash am Flughafen in Miami gibt es spektakuläre Bilder und Videos.

Ein Flugzeug, das aus der Dominikanischen Republik nach Miami (USA) flog, ist am Dienstag unmittelbar nach der Landung in Brand geraten. Alle Menschen an Bord von Flug 203 der Airline Red Air seien in Sicherheit gebracht worden, berichtete der US-Sender NBC.

Demnach befanden sich 126 Passagiere sowie die Crewmitglieder in dem Flugzeug. 3 seien mit leichteren Verletzungen in örtliche Krankenhäuser gebracht worden, teilte der Flughafen Miami mit.