Dramatisches Video zeigt wie Löschflugzeug beim Einsatz crasht

In Italien ist ein Löschflugzeug vom Typ Canadair CL-415 beim Einsatz abgestürzt. Videos zeigen, wie die Maschine direkt nach dem Abwurf des Löschwassers mit dem rechten Flügel das Terrain touchiert und dann abstürzt . Die beiden Pilot*innen kamen laut Medienberichten ums Leben.

Zugetragen hat sich die Tragödie auf Sizilien am Vulkan Ätna . Die Gegend ist immer wieder von schweren Waldbränden geplagt. Ein Foto, das nach dem Unfall aufgenommen wurde, zeigt die fast vollständig zerstörte Maschine.

Die Canadair CL-415 wurde von Bombardier produziert, bis die Rechte an Bau und Wartung dieses und des Vorgängers CL-215 im Jahr 2016 vom kanadischen Unternehmen Viking Air aufgekauft wurden.

Wasserbomber

Die “Wasserbomber” können von Gewässern wie Seen, Flüssen oder dem Meer bis zu 6.137 Liter aufnehmen, bevor sie das Wasser über Brandgebieten ablassen. Diese Manöver gelten für die Pilot*innen als äußerst riskant, weil sie in der Regel in sehr geringer Höhe fliegen. Auch verändert sich das Flugverhalten durch den plötzlichen Gewichtsrückgang innerhalb weniger Sekunden.

Bis zu dem Crash betrieb Italien mit 19 Stück die größte europäische Flotte dieses Typs. Dahinter folgte Spanien mit 18 Exemplaren. Die Maschinen waren im vergangenen Jahr auch in Österreich leihweise im Einsatz, als sie bei der Bekämpfung des großen Waldbrandes im Rax-Gebiet mithalfen. Dieses Video zeigt, wie dafür Wasser von der Donau entnommen wurde: