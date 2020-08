Wer Mulan auf Disney+ sehen will, zahlt 22 Euro extra

Mit dem „VIP-Zugang“ können die Nutzer den Film noch vor normalen Abonnenten sehen. Wann Mulan ohne Aufpreis für Disney+-Kunden verfügbar ist, ist noch nicht bekannt.

Der Film wird in 4K mit HDR in Dolby Vision verfügbar sein. Auch 3D-Sound in Dolby Atmos, hier vermutlich aber nur in der englischen Originalfassung, ist verfügbar. Laut Heise dürfte die deutsche Synchronfassung in Dolby Digital Plus 5.1 zur Verfügung stehen.