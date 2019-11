Wie Betrüger auf Facebook ausverkaufte Konzerte ausnutzen

„ Ausverkauft“ heißt es sehr oft bei Konzerten aus unterschiedlichen Sparten. So war etwa der Auftritt der Berliner Band Seeed in der Wiener Stadthalle und Linzer Tips Arena komplett ausverkauft, auch für die beiden Auftritte von Kruder und Dorfmeister im Konzerthaus gibt es keine offiziellen Tickets mehr.

Der erste Schritt führt viele Interessenten zum auf Facebook angelegten Event. Ein Posting mit „Suche Tickets“ ist schnell verfasst, doch aufgepasst: Wer auf Facebook Tickets kaufen möchte, tritt häufig in Kontakt mit Betrügern. Beim ausverkauften Seeed-Konzert antwortete etwa eine „ Emily Jana“, dass man sich bei ihr melden solle wegen der Tickets. Laut ihrem Facebook-Profil spricht diese in den USA geborene Frau Spanisch, Türkisch, Portugiesisch und Englisch. Ihr Posting verfasste sie in gebrochenem Deutsch.

Auf was ihr aufpassen müsst

Doch bei dem Account von „ Emily Jana“ handelt es sich um ein Fake-Profil. Kriminelle haben in ihrem Namen einen Account angelegt und dazu ihr Profilfoto verwendet. Konzertkarten für Seeed hat die Person keine. Sie versucht aber, Menschen dazu zu bringen, ihr Geld zu überweisen. Eine persönliche Übergabe sei nicht möglich, weil man gerade auf Urlaub im Ausland sei, so eine gängige Ausrede von Betrügern.

„Häufig sprechen die Personen auch nur Englisch, obwohl das ursprüngliche Verkaufsangebot noch auf Deutsch erfolgte. Die Bezahlung der Karten soll per Überweisung oder per PayPal erfolgen. Um gegenseitiges Vertrauen zu schaffen, werden Erfahrungsberichten zufolge auch Ausweiskopien zugeschickt, die zum jeweiligen Verkaufsprofil passen und im Gegenzug ebenfalls Kopien verlangt“, so die Warnung der „Watchlist Internet“. Sie rät, den Kauf keinesfalls abzuschließen. „In dem Fall verliert ihr Geld. Im schlimmsten Fall wird eure Identität für dieselbe Betrugsmasche missbraucht“, heißt es.

Ab zur Polizei bei Ausweisdaten-Austausch

Wer dem potentiellen Ticket-Verkäufer seine Ausweisdaten übermittelt, könnte selbst mit seinem gestohlenen Facebook-Profilbild und Ausweisdaten als Fake-Profil auf Facebook landen. Solltet ihr daher eure Ausweisdaten verschickt haben, empfiehlt sich der sofortige Gang zur Polizei. Mit einer Anzeige ist zumindest dokumentiert, dass ihr Opfer von Betrügern geworden seid.

„Ein solcher Identitätsdiebstahl kann unangenehme Konsequenzen für euch haben. Neben ständigen Nachfragen von Personen, die glauben, von euch ein Ticket erworben zu haben, können auch die Behörden im Rahmen von Ermittlungen wegen Verbrechen in eurem Namen auf euch zukommen. Ihr müsst euch daraufhin mühsam rechtfertigen und nachweisen, dass ihr nicht hinter der Betrugsmasche steckt, sondern selbst Opfer geworden seid“, so die Warnung der „Watchlist Internet“. Es empfiehlt sich außerdem, immer wieder nach Fake-Profilen mit dem eigenen Namen und Bild zu suchen und entsprechende Facebook-Profile zu melden und löschen zu lassen.

Der vermeintliche Second-Hand-Kauf von Konzertkarten kann daher noch üblere Folgen mit sich bringen, als den Verlust von Geld – oder der Einlassverweigerung, wenn ihr mit einem gefälschten Ticket vor der Event-Location steht. Wer seine Tickets per PayPal zahlt und dazu die Funktion „Überweisung an Freunde oder Familie“ nutzt, ist am Ende nämlich nicht geschützt. „Hier greift der Käuferschutz nicht“, heißt es.