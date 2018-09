Wie Google Online-Werbung automatisiert und personalisiert

“Wir können so viel integrierter und verzahnter arbeiten und das Marketing fast vollständig automatisieren”, erklärt Stepke, der lediglich einen Schwachpunkt sieht. “E-Mail-Marketing ist derzeit noch kein integraler Bestandteil der Plattform.” Ob sich das in Zukunft ändern werde, wisse er nicht, das Format hat aber in den vergangenen Jahren nicht an Bedeutung verloren.

Google gibt sich offen

Die im Mai in Kraft getretene Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) habe auch auf die Werbe-Branche “massive Auswirkungen” gehabt, sei aber “positiv bereinigend” gewesen. “Jeder Werber musste sich damit beschäftigen, welche Daten er erhebt. Das haben viele vorher nicht gut gemacht”, sagt Stepke. Google hat sich auf die Umstellung lange vorbereitet und bereits im August 2017 angekündigt, dass die Tools der Google Marketing Platform DSGVO-konform verwendet werden können.