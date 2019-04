Wie Microsoft mit Barrierefreiheit den Umsatz steigert

Wie entwickelt man etwas, das so barrierefrei wie möglich ist?

Der Xbox-Controller ist ein gutes Beispiel, denn er wurde in enger Zusammenarbeit mit einigen Organisationen entwickelt, die ihr Publikum verstehen. Zudem haben auch einige unserer Mitarbeiter mit Behinderungen selbst daran mitgearbeitet. Das ganze Projekt ist ein gutes Beispiel für eine vernünftige Zusammenarbeit, in der man ständig neue Prototypen baut, Feedback einholt und das Ergebnis daran anpasst. Es gibt so viele Unternehmen, die ständig auf diese Art und Weise Produkte entwickeln und diesen müsste man mehr Aufmerksamkeit schenken.

Sie setzen auch stark auf Hackathons, bei denen in kleinen Teams in kurzer Zeit neue Ideen ausgearbeitet werden. Ist so etwas der beste Weg, barrierefreie Produkte zu entwickeln?

Es ist ein Weg, aber mit Sicherheit nicht der einzige. Wir haben sogar ein Buch geschrieben, The Ability Hack, weil jeder plötzlich wissen wollte, was wir da machen. Es ist aber nicht alles einfach, man schlägt dabei den gleichen Weg wie ein Start-up ein und hat viele Hürden zu überwinden. Es sind auf diesem Weg aber viele gute neue Funktionen entstanden, beispielsweise ein Filter für Farbenblindheit in Windows sowie ein 3D-Audio-Navigationssystem für Sehbehinderte, das wir derzeit erproben.

Microsoft bewirbt derzeit stark Augmented Reality mit der HoloLens. Kann diese Technologie ihrer Meinung nach auch Menschen mit Behinderungen zugute kommen?

Es stehen derzeit so viele Technologien vor dem Durchbruch. KI ist ein weiteres gutes Beispiel. Wir müssen aber noch viel lernen, bevor wir die Folgen dieser Technologien wirklich verstehen. Vor allem die Barrierefreiheit wird bei Augmented Reality sehr spannend, weil wir den Nutzern eine andere Form der Realität zeigen und nicht wissen, wie diese das wahrnehmen. Dafür müssen wir noch viele Studien durchführen, um es richtig zu verstehen.

Sie haben bei Microsoft unter anderem Support für Kunden mit Behinderung aufgebaut. Wie funktioniert das?

Das war vor vielen Jahren eines meiner ersten Projekte. Damals war ich leitende Mitarbeiterin im Support und hatte das Gefühl, dass wir Menschen mit Behinderung keine gute Beratung bieten konnten. Wir haben dann einen Testkunden anrufen lassen, der vorgab, ein Problem mit der Software Jaws zu haben. Das ist sehr beliebte Screenreader-Software, unsere Berater kannten das aber nicht. Da wussten wir, dass etwas getan werden muss. Heute bedient diese Abteilung 200.000 Anrufe pro Jahr von Kunden mit Behinderung in zahlreichen Sprachen. Über Videochat kann man sich mit einem Berater auch von Angesicht zu Angesicht in Zeichensprache unterhalten. Das liefert uns viel wertvolles Feedback, das wir in unsere Produkte einfließen lassen. Wir nutzen das Wissen auch, um unsere Mitarbeiter besser zu schulen und um ihnen Verbesserungspotenzial aufzuzeigen.