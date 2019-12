Wien Energie nimmt Stromspeicher in Betrieb

Wenn der vor Ort produzierte Sonnenstrom nicht benötigt wird und ein Überschuss besteht, kann dieser lokal gehandelt – oder im Quartierspeicher gespeichert werden. Mit dieser gespeicherten Energie können Zeiten überbrückt werden, in denen die Photovoltaikanlage keinen Strom produziert. Also zum Beispiel am Abend oder in der Nacht. So wird noch mehr Sonnenstrom vor Ort genutzt und muss nicht ins allgemeine Netz eingespeist werden.