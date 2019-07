Wiener Linien lassen online über U-Bahn-Duft abstimmen

Die Wiener Linien parfümieren im Juli testweise je zwei U-Bahn-Züge auf den Linien U1 und U6. Die Fahrgäste können auf der Verkehrsbetriebe-Homepage über das Geruchserlebnis abstimmen. Ziel der Aktion ist, die Öffis attraktiver zu machen. Die für die Öffis zuständige Stadträtin Ulli Sima ( SPÖ) und Wiener-Linien-Geschäftsführer Günter Steinbauer luden am Mittwoch zur duftenden Testfahrt.

"Es ist uns ein großes Anliegen, dass sich die Öffi-Fahrgäste bei uns möglichst wohlfühlen", sagte Sima. Da dazu "auch ein angenehmes Raumklima" gehöre, habe man sich zu dieser Sommeraktion entschieden. Die vier Geruchsnoten "Relax", "Energize", "Fresh White Tea" und "Happy Enjoy" seien allergiegetestet und würden in je einer Zuggarnitur über die Klimaanlage verströmt. Die entsprechenden Züge seien an den Blumenmustern der Wagentüren zu erkennen.

Nicht viele Beschwerden über Geruch in Öffis

Überdies interessiert die Betreiber die Meinung der Fahrgäste zur Aktion: Sie können ab Mittwoch bis Ende des Monats unter www.wienerlinien.at/duftvoting abstimmen, was sie von den Düften halten. Wenn die Aktion Anklang finde, wolle man sich für den nächsten Sommer ein neues Konzept überlegen, hieß es. Eine Beduftung der vollständigen Flotte sei aber nicht geplant, machte Sima klar.

"Uns ist jedes Mittel recht, die Leute vom Auto in die Öffis zu bringen", erklärte Günter Steinbauer. Es gebe zwar nicht viele Beschwerden über den Geruch in den Öffis, aber "in Zeiten des Klimawandels und den immer heißeren Sommern schwitzen die Leute aber einfach mehr". Dadurch werde Geruchsbelästigung automatisch ein Thema, führte er weiter aus.