Williams-Teamchef gibt Excel Schuld an schlechten F1-Ergebnissen

Der Brite James Vowles leitet seit einem Jahr den Formel-1-Rennstall Williams. In einem Gespräch mit The Race verraten er und sein Cheftechniker Pat Fry nun, in welch desaströsem Zustand sich das Rennsport-Team befand, als der Führungswechsel vollzogen wurde. Als größten Problempunkt bezeichnet Vowles veraltete interne Organisationsmethoden des Teams.

"Excel-Liste war ein Scherz"

Als Beispiel führt Vowles an, dass es bislang keine digital koordinierten Abläufe bei der Entwicklung von Komponenten für das Formel-1-Rennauto von Williams gab. Es gab eine Excel-Tabelle, in der Angaben zu rund 20.000 Teilen für das Auto angeführt waren. Wichtige Daten fehlten aber. "Die Excel-Liste war ein Scherz", sagt Vowles: "Unmöglich zu navigieren und unmöglich zu aktualisieren."

