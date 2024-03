8 Apps für den Start in die Formel 1 Saison 2024

Wer die Formel 1 verfolgen möchte, kann auf interessante Streaming- und Daten-Apps zurückgreifen.

Die Formel 1 startet in eine neue Weltmeisterschaft. Während viele in dieser Saison wieder Dominanz von Max Verstappen und Red Bull Racing erwarten, werden die Verfolger alles daran setzen, den vierten Titel in Folge zu verhindern. Um bei den insgesamt 24 Rennen im Bild zu bleiben, gibt es für österreichische Fans einige interessante App-Angebote. Gerade im Streaming-Bereich ist die Auswahl groß. Wir stellen euch diese Apps vor: ORF TVThek: iOS und Android

© futurezone/Screenshot

ORF TVThek & ServusTV On Österreichische Zuschauer*innen haben das Glück, auch diese Saison sämtliche Rennwochenenden im Free-TV verfolgen zu können. Wie schon in den vergangenen Jahren teilen sich der ORF und ServusTV die Rechte und melden sich dort im Wechsel von den jeweiligen Rennstrecken. Beim ORF wird das Kult-Duo Ernst Hausleitner und Alexander Wurz wieder an den Start gehen, bei ServusTV gehören Andreas Gröbl, Mathias Lauda und Christian Klien zum Team. In der ORF TVThek werden sämtliche dem ORF zugeteilten Sessions von FP1 bis zum Rennen live übertragen. Abgesehen von der Restart-Funktion ist kein Spulen während einer Übertragung möglich. Bei ServusTV On können neben den Livestreams komplette Sessions On-Demand später geschaut werden. Beide Apps unterstützen Airplay und Google Cast, um die Inhalte jederzeit auch auf den großen Bildschirm zu verlagern. Picture-in-Picture ist ebenso möglich. ORF TVThek ist kostenlos für iOS und Android erhältlich. ServusTV On ist kostenlos für iOS und Android erhältlich.

© futurezone/Screenshot

F1 TV Wer die volle Dröhnung Motorsport braucht, kann die Inhalte über den hauseigenen Dienst F1 TV streamen. Die eigens entwickelte Anwendung bietet nicht nur sämtliche Sessions der Formel 1 an, hier können wir sogar aus unterschiedlichen Perspektiven wählen. Zur Verfügung gestellt werden die On-Board-Streams aller Fahrer, zwischen den wir jederzeit und nach Belieben umschalten können. Im Hauptfeed erhalten Zuseher*innen englische Kommentatoren sowie Vor- und Nachberichterstattung. Außerdem gibt es einen internationalen Feed, der neben den alternativen Kommentatoren von Sky UK auch eine deutsche Tonspur, mit den Kommentatoren von Sky Deutschland, Französisch, Spanisch, Niederländisch und Portugiesisch bietet. Wer einfach nur den Sound genießen möchte, hat obendrein die FX-Tonspur zur Auswahl. Neben den On-Board-Streams, die auch sämtliche Funkkommunikation zwischen dem jeweiligen Fahrer und dem Team übertragen, bietet F1 TV Zusatzstreams. Darunter der Data-Channel, auf dem Zeiten, Minisektoren und Fahrerposition zu sehen sind und der Driver-Tracker, der die Fahrerposition auf der Strecke live visualisiert. Sämtliche Streams können pausiert, zurückgespult und später im VOD nachgeholt werden. Während Airplay und Casting unterstützt werden, fehlt leider ein Picture-in-Picture Modus. Abseits der vielen Sessions bietet die App einige Artikel mit Einblicken sowie exklusive Interviews. Rahmenrennen wie Formel 2 und 3 sind ebenfalls enthalten. Das Abonnement von F1 TV Pro kostet 8,99 Euro pro Monat oder 74,99 Euro pro Jahr. Kleiner Tipp: Wer wie ich das Rennerlebnis auf die Spitze treiben möchte, kann die unabhängig entwickelte F1 Multiviewer App für Windows, macOS und Linux herunterladen. Hier können Abonnent*innen beliebig viele Streams gleichzeitig und synchron erleben. Zusatzfeatures wie KI-Transkription sämtlicher Teamradios runden das Erlebnis ab. F1 TV ist kostenlos für iOS und Android erhältlich. Zur vollumfänglichen Nutzung der App ist ein Abonnement erforderlich.

© futurezone/Screenshot

Formula 1 Während die offiziellen App-Angebote von Veranstaltern gerne zu wünschen übrig lassen, muss sich die offizielle F1-App keineswegs verstecken. Hier versammeln sich News, Daten und ein Fantasy-Game an einem Ort. Im Dashboard der App finden wir prominent platziert einen Timer, der uns auf die Sekunde die Zeit bis zur nächsten Session anzeigt. Darüber hinaus erhalten wir hier die neuesten Meldungen und Top-Stories der Formel 1. Im Reiter Video versammeln sich Highlights zu den einzelnen Abschnitten sowie jede Menge Interviews und Videos mit technischen Hintergründen, Rückblicken und Erklärungen. Datenjunkies kommen auch voll auf ihre Kosten. Im Reiter Racing gibt es alle wichtigen Daten zu Fahrern, Teams und Rennstrecken inklusive Kalender, Resultate und WM-Stände. Während der Sessions können Abonnent*innen von F1 Access um 3,49 Euro pro Monat oder 29,99 Euro pro Jahr auf Live-Telemetrie, englischem Audiokommentar sowie Best-of-Teamradio zugreifen. Abonnent*innen von F1 TV Pro müssen hierfür kein zusätzliches Abo abschließen. Ebenfalls in der F1-App enthalten ist ein Fantasy-Game, in dem wir unsere Fähigkeiten unter Beweis stellen können. Bis zu 3 Teams mit je 5 Fahrern und 2 Konstrukteuren können wir hier anlegen, die innerhalb einer Kostengrenze von 100 Millionen Dollar bleiben müssen. Unser Team erhält dann für die realen Erfolge Punkte, die wir mit geschickten Boosts erhöhen können. Innerhalb einer Liga kämpfen wir gegen andere Spieler*innen, wobei von den besten der globalen Liga Preise gewonnen werden können. Formula 1 ist kostenlos für iOS und Android erhältlich.

© BrightDV

Box, Box Auch die Open-Source-Community hat sich dem Thema Formel 1 angenommen und unter anderem Box, Box hervorgebracht. Bei Box, Box handelt es sich um eine inoffizielle F1-App, die News, Infos, Statistiken und Videos an einem Ort versammeln möchte. So enthalten die News beispielsweise verschiedene Quellen, die an einem Ort zusammengetragen werden und so das Switchen durch mehrere Apps obsolet macht. Videos inklusive offizieller Highlights von der offiziellen Webseite werden ebenso direkt auf Box, Box angezeigt. Während der Sessions erhalten wir außerdem Zugriff auf das Live-Leaderboard. Die quelloffene App wird momentan aktiv entwickelt und laufend um neue Features erweitert. Box, Box ist kostenlos für Android über F-Droid und Github erhältlich.

© futurezone/Screenshot

YouTube Wer nach den Sessions oder an rennfreien Tagen noch mehr Formel 1 braucht, bekommt auf YouTube einiges geboten. Der offizielle Kanal der Formel 1 bietet hier jede Menge Videos. Jeweils nach Training, Qualifying und Rennen werden kurz nach Session-Ende die Highlights der jeweiligen Sitzung mit englischem Kommentar gepostet. Die meist umfangreichen Zusammenfassungen bieten dabei einen guten Überblick über dir Geschehnisse und ermöglichen einen Rückblick auf die wichtigsten Szenen. Ebenfalls zu finden gibt es hier alle Interviews rund um ein Rennwochenende sowie einzelne Spaßvideos mit den Fahrern. Ältere Rennen sowie Compilations mit verrückten Szenen und spannenden Ausschnitten runden den offiziellen Kanal ab. YouTube ist kostenlos für iOS und Android erhältlich.

© futurezone/Screenshot