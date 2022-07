Wind bläst F-18 vom Deck des Flugzeugträgers ins Meer

Als Grund für den Unfall gibt die US Navy " unerwartet schlechtes Wetter ", starken Wind und heftige Regenfälle an. Eine Person erlitt dabei leichte Verletzungen , befindet sich allerdings wieder auf dem Weg der Besserung.

Normalerweise sollten nämlich Kampfjets an Bord eines Flugzeugträgers mithilfe von Ketten befestigt werden, damit sie eben nicht von Windböen ins Meer geblasen werden. Der Preis einer F/A-18 wird mit ungefähr 67 Millionen US-Dollar angegeben.

Auch US Navy verliert F-35-Kampfjet

Wenige Wochen später ist ein weiterer F-35 Kampfjet von einem Flugzeugträger ins Meer gefallen. Diesmal von der US Navy. Auch hier konnte sich der Pilot per Schleudersitz in Sicherheit bringen.