Copyright abgelaufen: Winnie the Pooh wird zum Serienkiller

Für Winnie the Pooh ist das Copryright in den USA abgelaufen. 95 Jahre, nachdem ein literarisches Werk in den USA erstmals erschienen ist, wird es zu „Public Domain“, also frei verfügbar. Dazu gehört Winnie the Pooh.

Das Buch von A.A. Milne ist 1926 erschienen und damit seit 1. Jänner 2022 Public Domain. Bis dahin hatte Disney die Rechte, die der Medienkonzern in den 60er-Jahren erworben hatte.