Apple TV+ gewinnt als erster Streamingdienst Oscar für besten Film

Die Tragikomödie "Coda" gewann ingesamt 3 Oscars. Auch die Netflix-Produktion "Power of the Dog" wurde prämiert.

Mit "Coda" hat erstmals ein Film eines Streamingdienstes den Oscar in der Kategorie bester Fim geholt. Die Tragikomödie über eine gehörlose Familie, die bei Apple TV+ läuft, gewann auch in 2 weiteren Kategorien. Der Schauspieler Troy Kotsur wurde als bester Nebendarsteller ausgezeichnet, der Oscar für das beste adaptierte Drehbuch ging ebenso an "Coda".

Nur ein Oscar für "Power of the Dog"

Die Netflix-Produktion "Power of the Dog", die ebenso als bester Film und in 11 weiteren Kategorien nominiert war, enttäuschte bei der Preisverleihung. Lediglich Regisseurin Jane Campion wurde für die beste Regie ausgezeichnet.

Netflix, das 2017 seinen ersten Oscar für einen Kurz-Dokumentarfilm gewann und im vergangenen Jahr 7 Trophäen abräumte, galt mit "The Power of the Dog" als Mitfavorit für den besten Film.

"Dune" mit den meisten Auszeichnungen

Die meisten Auszeichnungen gingen an das Sciene-Fiction-Epos „Dune“, das insgesamt 6 Oscars gewann. Ausgezeichnet wurde der Film unter anderem für die beste Filmmusik und die besten visuellen Effekte.