Apple TV+ veröffentlicht ersten eigenen Film auf DVD

Gemeinsam mit dem Filmstudio A24 bringt Apple den Film "On the Rocks" auch auf Blu-Ray.

Der Streaming-Dienst Apple TV+ veröffentlicht seinen allerersten Originalfilm auf die physischen Old-School-Datenträger DVD und Blu-Ray. Der Name des Films heißt „On the Rocks“ und ist ein Comedy-Drama mit Rashida Jones‎ und Bill Murray. Regie führt Sofia Coppola. Das Veröffentlichungsdatum ist für den 26. Oktober anberaumt, wie TheNextWeb berichtet.