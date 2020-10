Apple entwickelt eigene Suchmaschine als Konkurrenz zu Google

Für die Indexierung dieser Inhalte ist Apples Webcrawler namens Applebot zuständig. Dieser wurde erst im August überarbeitet und tritt seither vermehrt in Erscheinung, wie die FT berichtet.

Zahlreiche Webseiten hätten in den vergangenen Wochen "eine absurd hohe Zahl" an Zugriffen des Applebots festgestellt, wird ein Berater für digitales Marketing in dem Bericht zitiert. Das würde bedeuten, dass Apple die Anstrengungen hinsichtlich einer hauseigenen Suchmaschine hochfährt.

Im Visier der US-Justiz

Erst kürzlich hat das US-Justizministerium eine Wettbewerbsklage gegen Google eingebracht. Dabei geht es unter anderem auch um einen Deal zwischen Apple und Google. Der Suchmaschinenbetreiber überweist an Apple jährlich bis zu 12 Milliarden Dollar, damit die Google-Suche im Safari-Browser bleibt.

Diese Praxis könnte nun verboten werden. Und vor diesem Hintergrund bekommen Apples Anstrengungen eine eigene Suchmaschine zu entwickeln eine ganz neue Dimension.