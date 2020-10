Google reagiert empört auf angedrohte Zerschlagung

Die Klage würde nichts für Konsumenten bringen. Im Gegenteil würde man bei einem Erfolg der Behörden qualitativ schlechtere Suchalternative künstlich stützen, Handypreise erhöhen und es Menschen schwerer machen, die Suchdienste verwenden zu können, die sie wollen. Dass Google mit Apple und anderen Herstellern Verträge abschließe, um sichtbar zu sein, sei so, wie wenn man als Müsli-Hersteller sich mit Supermärkten arrangiere, um im Regal auffindbar zu sein.

Rechtsanwalt skeptisch

Im Gespräch mit der futurezone schätzte der Rechtsanwalt Florian Prischl die Chancen auf ein erfolgreiches Verfahren, das mit der Umstrukturierung von Google enden könnte, als nicht sehr wahrscheinlich ein. „Es wird schwierig, die konkreten Vorwürfe vor Gericht zu beweisen.“

Die Zerschlagung der Firma wäre aber eine so schwerwiegende Strafe, dass der Staat diese nur dann anordnen dürfe, wenn andere Strafen, etwa ein Bußgeld oder Verhaltensauflagen, nicht ausreichen. Das sei unwahrscheinlich. Da es in den USA bereits illegal sei, ein Monopol besitzen, könnte zumindest dieser Punkt der Anklage Erfolg haben. Die Klage sei jedenfalls eine „deutliche Ansage“ an Google.

Klagen in der EU

Die Klage kommt nur wenige Tage vor der Präsidentschaftswahl, weshalb eine politische Geste nicht ausgeschlossen wird. US-Präsident Trump würde damit ein Versprechen an seine Unterstützer erfüllen. auch die Demokratin Elisabeth Warren hatte sich mehrfach für die Zerschlagung großer Technologie-Konzerne ausgesprochen. Die beiden Lager demonstrierten so kurz vor der Wahl Einigkeit.

Das Justizministerium könnte sich dabei auf eine milliardenschwere Strafe berufen, die die Europäische Kommission 2018 gegenüber Google verhängt hatte. Das Unternehmen musste 4,3 Milliarden Euro bezahlen. Hier wurden ähnliche Argumente vorgebracht, in welcher Form Google seine Monopolstellung sichert. Darunter hieß es, Google habe Smartphone-Hersteller unter Druck gesetzt, die das Betriebssystem Android nutzen (futurezone berichtete).