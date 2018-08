Witwe von Steve Jobs kritisiert Buch der Tochter

Nun hat sich Laurene Powell Jobs, die Witwe von Steve Jobs, zu den Inhalten des Buches geäußert. In einem gemeinsamen schriftlichem Statement mit seiner Schwester Mona Simpson, das unter anderem vom Hollywood Reporter veröffentlicht wurde, schreibt sie: „ Lisa ist Teil unserer Familie, also haben wir mit Trauer ihr Buch gelesen, das sich dramatisch von unseren Erinnerungen an diese Zeit unterscheidet. Die Darstellung von Steve entspricht nicht dem, wie wir ihn als Ehemann und Vater in Erinnerung haben“, so Powell Jobs.

Gleichzeitig gesteht sie aber auch Fehlverhalten des Apple-Gründers und langjährigen CEOs ein: „Steve liebte Lisa und er bedauerte, dass er in ihrer frühen Kindheit nicht der Vater war, der er hätte sein sollen.“ Sie geht auch auf die letzten Tage von Jobs ein, die er zuhause im Kreis seiner Familie verbrachte. Es sei ein großer Trost für ihn gewesen, diese letzte Zeit mit seiner Familie zu verbringen.