YouTube empfiehlt Kindern Horror-Video

YouTube ist für Eltern immer wieder ein schwieriges Thema. Mal schlägt der Algorithmus ihnen Verschwörungstheorien vor, ein anderes Mal Videos, in denen die Klimakatastrophe geleugnet wird. Jetzt hat die KI einen Horrorfilm mit dem Namen " Show for Children " als " für Kinder " eingestuft ( hier geht's zum Video ).

"Nicht für Kinder"

In der Videobeschreibung hat der Filmemacher klar gemacht: "Not for children", also "nicht für Kinder". Trotzdem bleibt der Film - vermutlich wegen seines Namens - von YouTube als Inhalt für Kinder eingestuft. Das bedeutet, er wird in der YouTube-für-Kinder-App angezeigt. Dort sollen eigentlich nur ausgewählte und sichere Inhalte für Kinder enthalten sein.

Der zugehörige YouTube-Kanal "LOCAL58TV" wird von Kris Straub betrieben. Er beinhaltet zusammenhängende Videos, die wie unheimliche Ausschnitte aus alten TV-Sendungen und VHS-Schnipsel produziert sind. Die Videos haben je zwischen einer und 3,5 Millionen Aufrufe, der Kanal hat 528.000 Abonnent*innen.