Flugzeugabsturz für Klicks: YouTuber muss ins Gefängnis

Der YouTuber Trevor Jacob machte mit einem Video Ende 2021 von sich reden. In dem Clip flog Jacob mit seiner Taylorcraft BL64 in über Kalifornien. Mitten im Flug, so behauptet er, habe es Probleme mit dem Triebwerk gegeben. Daraufhin sprang Jacob mit einem Fallschirm aus dem Flieger und ließ die Maschine abstürzen.

Schnell kamen Vorwürfe auf, dass es gar nicht wirklich Triebwerksprobleme gegeben hätte. Jacob soll den Absturz für Klicks absichtlich herbeigeführt haben. Ermittlungen wurden eingeleitet, es kam zum Prozess. Der mittlerweile 30-Jährige bekannte sich schuldig. Demnach hat er das Video im Rahmen eines Sponsor-Deals gefilmt. Er wollte damit eine Geldbörse bewerben.

Durch den Stunt hat Jacob nicht nur zahlreiche Regeln der Flugsicherung verletzt. Durch den unkontrollierten Absturz hätten auch Menschen am Boden zu Schaden kommen können.

Haftstrafe für Trevor Jacob

Nun wurde der YouTuber zu 6 Monaten Gefängnis verurteilt. Das teilte die kalifornische Staatsanwaltschaft am Montag mit. Jacob habe ein ungenügendes Urteilsvermögen an den Tag gelegt. Der YouTuber habe die Straftat begangen, um mediale Aufmerksamkeit zu erregen. Diese Art von waghalsigem Verhalten könne jedoch nicht toleriert werden, heißt es in einer Stellungnahme der Behörden. So habe der YouTuber unter anderem die Flugsicherheitsbehörden bei der Untersuchung des Unfalls belogen.

Wohl auch aufgrund des Geständnisses fällt die Haftstrafe geringer aus, als sie sein könnte. Theoretisch wären bis zu 20 Jahre Haft möglich gewesen.

Das Video selbst ist bis dato noch online und verzeichnete bislang knapp 4,5 Millionen Views: