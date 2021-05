Eine Kampagne von Impfgegern gegen Biontech ist in Frankreich aufgeflogen. Angebote an YouTuber*innen kamen aus Russland.

In Frankreich ist eine groß angelegte Anti-Impf-Kampagne gegen den Corona-Impfstoff Comirnaty von Biontech/Pfizer aufgeflogen, berichten mehrere Medien. Zahlreiche Influencer*innen und erfolgreiche YouTuber bekamen Mails, in denen ihnen Geld dafür geboten wurde, den Impfstoff von Comirnaty schlecht zu machen und zu seriösen, französischen Quellen zu linken. Die Influencer*innen sollten dabei behaupten, dass durch den Impfstoff Biontech/Pfizer mehr Menschen ums Leben kämen als durch AstraZeneca. Der BBC-Journalist Charlie Haynes zeigt in einer Abfolge von mehreren Tweets, wie die Vorschläge aussehen, wie YouTuber*innen die Inhalte darstellen sollten.