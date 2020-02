YouTuberin legt Fans rein: "Bali-Urlaub" fand bei Ikea statt

Preiszettel im Hintergrund

Wie Taylor in einem Video dokumentiert, besuchte sie das Möbelhaus mitsamt einer Fotografin und versuchte sich in Szene zu setzen, ohne allzuviel Aufmerksamkeit zu erregen oder gar hinausgeworfen zu werden. Bei der Wahl der Motive wurden absichtlich Hinweise im Bild belassen, die genauen Beobachtern verdächtig erscheinen könnten. So sieht man etwa Preiszettel, kleine Ikea-Schriftzüge oder ein Ikea-Tablet auf den Instagram-Bildern.