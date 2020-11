5 Games für Android und iOS, die euch in den Wahnsinn treiben

Getting over it

Wer schon immer die Nerven bei einem Game verlieren wollte, ist bei Getting over it an der richtigen Adresse. Der Spieltitel gibt nämlich nicht nur einen Einblick in das Gameplay, sondern auch in die psychischen Herausforderungen, die das Spiel von uns abverlangt. Der Aufbau von Getting over it ist grundsätzlich simpel. Ausgestattet mit einem großen Hammer muss unser Protagonist sich fortbewegen.

Dieser steckt dabei in einem Kessel, den er nicht verlassen kann. Nur mithilfe des Hammers bewegen wir uns vorwärts und rückwärts, sowie vor allem nach oben. Denn es gilt hauptsächlich steile Wände und unzählige Hindernisse zu überwinden. Das Schlimme an Getting over it sind aber die Rückschläge. Wenn wir einmal den richtigen Ansatzpunkt verpassen, fallen wir möglicherweise metertief und dürfen die Strecke noch einmal zurücklegen.

Es gibt keine Items, die gesammelt werden müssen. Wir müssen lediglich den höchsten Punkt erklimmen. Die meisten Spieler werden für das komplette Game mehrere Stunden bzw. Tage brauchen. Und einige Nerven.

Getting over it ist um 5,49 Euro für iOS und Android erhältlich.