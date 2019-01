75.000 Dollar Spenden auf einen Schlag für Twitch-Streamer

„Moment mal, das kann nicht stimmen,“ sagte der Twitch-Streamer Exotioc Chaotic, während er gerade live eine Fortnite-Session übertrug: Es sah so aus, als hätte ihm jemand auf einen Schlag 75.000 Dollar gespendet. Exotic Chaotic überprüfte kurz darauf seinen Paypal-Account und konnte die Spende verifizieren. Dies ist somit ein neuer Rekord für den höchsten Betrag, der jemals auf einen Schlag via Twitch überwiesen wurde. „Alter, was ist denn das für eine Scheiße?“, rief der Streamer, während er aufgeregt im Kreis umhertanzte.