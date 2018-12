Ab in den Schnee: die besten Winter-Spiele für das Smartphone

Die Wintersaison kommt in Gang. Nachdem die ersten Flocken bereits gefallen sind, steigt wieder die Vorfreude auf Wintersport. Auch in dieser Saison erwarten einheimische Skigebiete regen Zulauf. Ob nun der Klassiker Skifahren, Langlauf oder andere Aktivitäten, die kalte Jahreszeit wird vollumfassend genutzt.



Auch in den App Stores lässt sich erkennen, dass die Wintersaison begonnen hat. Traditionell steigen mit den ersten Ski-Events auch allerlei themenbezogene Spiele in den Store-Charts auf. Die zum großen Teil sehr kurzweiligen Games werden gerne genutzt, um zwischendurch etwas Zeit zu vertreiben. Ob nun Skifahren, Skispringen oder einen Endlos-Runner in eisiger Landschaft, fast jede Winteraktivität hat ein virtuelles Pendant für Smartphone und Tablet.