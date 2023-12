Amazon zeigt ersten Trailer zu Fallout-Serie

Fans erhalten einen ersten Blick auf die wichtigsten Inhalte, die Fallout ausmachen. Gezeigt wird das Leben im Vault, in dem unweigerlich etwas schief geht. Das gefährliche Ödland, in die Hauptfigur Lucy (Ella Purnell) wandert, ist von Blähfliegen, RAD-Kakerlaken und weiteren riesigem Ungeziefer bewohnt. Die ikonische Powerrüstung sieht exakt so aus, wie im Spiel. Und es gibt einen treuen Schäferhund als Begleiter.

Serie von startet am 12. April

Vom Inhalt der Serie ist noch wenig bekannt. Allerdings wird neben der Vault-Bewohnerin Lucy auch der nasenlose Wilder-Westen-Kopfgeldjäger The Ghoul (Walter Goggins) auftreten. Außerdem wird die Stählerne Bruderschaft eine Rolle spielen, ein Überbleibsel des Militärs, die sich dem Erforschen von Technologie verschrieben hat.

Die Serie startet am 12. April 2024 auf Prime Video. Showrunner Graham Wagner arbeitete bereits an Serien wie The Office und Silicon Valley. Regie führte unter anderem Johnathan Nolan (Bruder von Christopher Nolan), der bisher vor allem durch seine Drehbücher für Westworld, Interstellar, The Dark Knight und Memento bekannt wurde. Todd Howard, der bei Bethesda für die Entwicklung der Fallout-Reihe verantwortlich ist, hat die Serie mitproduziert.