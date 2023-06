3 Body Problem: Teaser zur Netflix-Serie der Game of Thrones-Macher

Die Game of Thrones - Macher David Benioff und D.B. Weiss haben eine neue Fantasy-Serie mit Science Fiction in der Pipeline. Der Trailer zur neuen Serie „ 3 Body Problem “, die im Jänner 2024 auf Netflix starten soll, wurde nun veröffentlicht.

Die Serie startet in den 1960er-Jahren in China, wo eine junge Frau eine interessante Entdeckung macht. Daraus wird eine große Bedrohung durch Aliens. Man darf jede Menge ungeplante Handlungsstränge und Turnouts erwarten.



Im Trailer ist nicht viel darüber erkennbar, worum es in „3 Body Problem“ genau gehen wird. Man bekommt aber etwa einen Eindruck von Planeten, die Außerirdische bewohnen.