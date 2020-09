Ars Electronica: Roboter führen Besucher in die Irre

Auf dem Ars Electronica Festival, das noch bis 13. September in Linz stattfindet, geht es unter anderem um Begegnungen mit Robotern und künstlicher Intelligenz - sowohl in virtueller Umgebung, als auch in der realen Welt. Das LIT Robopsychology Lab der Johannes Kepler Universität Linz lädt Besucher ein, gemeinsam mit künstlicher Intelligenz Rätselspiele zu lösen, aber auch Fabriksaufgaben zu absolvieren.

Vertrauenswürdige KI

Angelehnt an Escape Games müssen Besucher im VR-Game „Serum 13“ unter Zeitdruck Rätsel lösen, um ein rettendes Serum für die bedrohten Kreaturen der mystischen Inselwelt Xiranda herzustellen. Hat man sich mittels VR-Headset in die virtuelle Realität des fiktiven Biotech-Labors begeben, gilt es dort, Röntgenbilder auszulesen, Proteine richtig zu verbinden und zum Schluss den einzig sicheren Weg aus dem Gebäude aufzuspüren.