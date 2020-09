Batterlieloser Gameboy läuft mit Sonnenenergie

Wer einen alten Gameboy hatte, kann sich an das Problem erinnern: Ganze 4 Batterien hat er geschluckt. Hatte man nicht rechtzeitig gespeichert, war aller Spielfortschritt dahin, wenn deren Leistung aufgebraucht war. Nun haben Ingenieure der Northwestern University’s McCormick School of Engineering and Applied Science in den USA eine Lösung gefunden: Ein Gameboy-Klon, der mit Sonnenenergie und Button-Mashing betrieben wird.