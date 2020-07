Diese Pokemon-Karte wurde um 90.000 Dollar verkauft

Die Hologramm-Pokemon-Trainer-Karte Secret Super Battle No. 1 hat bei einer Online-Auktion in den USA 90.000 Dollar eingebracht - umgerechnet also etwa 80.000 Euro. Wer die "Trainer"-Karte besaß, durfte im Sommer 1999 an einem Geheimturnier teilnehmen. Die Karte war der Preis bei regionalen Qualifikationsturnieren gewesen, teilte das Auktionshaus Heritage Auction mit, bei dem die Karte versteigert wurde.

Weil es 7 solcher Qualifikationsturniere gab, geht das Haus davon aus, dass es auch nur 7 der Spielkarten gab. Der Ort des Geheimturniers wurde nur den Besitzern der Karte mitgeteilt, das Finale fand in Tokio statt. Die versteigerte Karte in einer Schutzhülle sei im bestmöglichen Zustand "GEM MINT 10", hieß es weiter. Den Zuschlag erhielt ein nicht genannter Käufer.

Das Pokemon-Kartenspiel basiert auf den Comic-Charakteren der Nintendo-Videospielserie. Die Spieler treten mit den Pokemons ihrer unterschiedlichen Kartendecks gegeneinander an und generell bieten seltenere und teurere Karten größere Chancen auf den Sieg.