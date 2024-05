EA will Werbung in Videospiele integrieren

Andrew Wilson, CEO des Video- und Computerspieleherstellers Electronic Arts (EA) hat bestätigt, dass das Unternehmen darüber nachdenkt, Werbung in Videospiele zu integrieren. Im letzten Earnings Call gab der Manager an, dass "Werbung die Möglichkeit hat, ein bedeutender Wachstumstreiber für uns zu sein."

Störende In-Game-Werbung

"Wir haben intern im Unternehmen Teams, die sich gerade damit beschäftigen, wie wir sehr durchdachte Implementierungen innerhalb unserer Spielerlebnisse vornehmen können", fuhr Wilson fort. Der Umsatz mit In-Game-Werbung wird bis 2030 auf voraussichtlich knapp 600 Milliarden Dollar anwachsen. Während manche Spieler*innen Werbung als störend wahrnehmen, akzeptieren andere Gamer*innen diese, solange sie nicht zu aufdringlich ist.

➤ Mehr lesen: Fans rasten aus: EA zeigt Werbung mitten im Videospiel

EA hat allerdings bereits einige schlechte Beispiele von In-Game-Werbung verwendet. Im Kampfsportspiel UFC 4 spielte man 2020 etwa eine bildschirmfüllende Werbung aus, wodurch das Spiel unterbrochen wurde. Nach Kritik aus der Community entfernte EA die Werbung.

Werbung, wo man sie auch im echten Leben sehen würde

Daher werde man "gut darüber nachdenken, wenn wir in die Richtung gehen" sagte Wilson. Dass man Werbung auch unauffällig einbauen kann, zeigt EA etwa beim Fußball-Game FIFA, das schon seit 1994 auf Werbetafeln und Schildern am Spielfeldrand Werbung von Unternehmen ausspielte. Das Unternehmen SCS Software, das hinter American Truck Simulator und Euro Truck Simulator 2 steht, verkauft Werbung an Speditionsfirmen, die neue Fahrer*innen suchen. Die Anzeigen im Spiel werden auf Plakatwänden am Straßenrand platziert, wo man sie auch im echten Leben sehen würde.