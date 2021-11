Aus für Harry-Potter-Spiel von Pokemon-Go-Machern

Vor 2 Jahren schickte Niantic, das Unternehmen hinter Pokemon Go, sein Harry-Potter-Spiel ins Rennen. Mit dem Augmented-Reality-Spiel Harry Potter: Wizards Unite wollte man an den Erfolg der Pokemon-Jagd anknüpfen. Die Hoffnung erfüllte sich nicht.

Wie Niantic am Dienstag bekanntgab, wird das Spiel am 31. Jänner 2022 eingestellt. Bis dahin können noch In-App-Käufe eingelöst werden, heißt es in der Mitteilung. Aus den App Stores von Apple, Google und Samsung wird Harry Potter: Wizards Unite bereits am 6. Dezember verschwinden.

Bei dem Spiel geht es darum, magische Elemente und Kreaturen, die in der Menschenwelt auftauchen, in das magische Paralleluniversum zurückzuschicken. Die Spielelemente werden, ebenso wie bei Pokemon Go, mittels Augemented Reality eingeblendet.

Überschaubarer Erfolg

Wie Techcrunch unter Verweis auf Statistiken der App-Analyst*innen von Sensor Tower schreibt, wurde Harry Potter: Wizards Unite seit seinem Start im Juni 2019 mehr als 20 Millionen Mal heruntergeladen. Die Einnahmen von Niantic aus dem Spiel werden mit rund 40 Millionen Dollar beziffert. Im Vergleich dazu wurden mit Pokemon Go alleine heuer mehr als 1,1 Milliarden Dollar umgesetzt.

Nicht alle Spiele könnten ewig dauern, heißt es einem Blog-Eintrag von Niantic. Der auf 2 Jahre angelegte Handlungsbogen sei nun bald abgeschlossen. Augmented-Reality-Fans vertröstet man auf das gemeinsam mit Nintendo entwickelte Spiel Pikmin Bloom und das für 2022 geplante Transformers: Heavy Metal, bei dem Spieler*innen im Augemented-Reality-Modus gegen Riesen-Roboter kämpfen können.