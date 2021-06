Die besten Location-based Games für iOS und Android

Während der Vorreiter Ingress nicht unbedingt jedem bekannt ist, brachte Pokémon Go das Genre in die Massen. Es gibt aber noch jede Menge andere standortbasierte Spiele, die einen Blick wert sind.

Während sich viele den klassischen Gamer*innen noch immer zu Hause in einer dunklen Kammer verrenkt im Sessel vorstellen, ist die Realität mittlerweile eine andere. Dank mobiler Geräte wird heutzutage auch außer Haus immer und überall gezockt. In den vergangenen Jahren haben sich dabei besonders Location-based Games , also Spiele, die sich unsere realen GPS-Daten zunutze machen, hervorgehoben.

Harry Potter: Wizards Unite

Auf derselben Basis von Pokémon Go entwickelt, kommen bei Wizards Unite die Harry Potter Fans voll auf ihre Kosten. Das kostenlose Spiel setzt auf eine Mischung aus virtueller Welt und Augmented Reality. Wizards Unite transportiert dabei alle wichtigen Bestandteile der Harry Potter Welt in die reale Welt und ermöglicht es, Spieler*innen mit dem gesamten Film-Universum zu interagieren. Als Teil der magischen Welt besteht unsere Aufgabe darin, Erfahrung zu sammeln, Aufgaben zu lösen und Kämpfe zu bestreiten.

Da die Zauberwelt ins Wanken geraten ist, liegt es an uns, diese in Zusammenarbeit mit anderen zu retten. Über die Karte verteilt finden wir unzählige Punkte, die zur Interaktion genutzt werden können. So gibt es beispielsweise Gaststätten, die uns das Aufnehmen neuer Energie ermöglichen. Daneben gibt es außerdem Gewächshäuser und Festungen, die erobert werden können. Zu finden sind diese meistens an Hotspots in unserer Umgebung. Vereinzelt erscheinen diese aber auch an ganz zufälligen Orten.

Das wichtigste Element in Wizards Unite ist selbstverständlich die Zauberei. Auf unserem Weg müssen wir immer wieder Teile der Zauberwelt befreien, die in der Muggelwelt gefangen gehalten werden. Darunter sind etwa Zauberschüler*innen oder magische Kreaturen sowie der ein oder andere Gegenstand. Das Zaubern selbst findet über verschiedenste Wischgesten statt, die wir mit der Zeit erlernen können. So lassen sich etwa Kreaturen verbannen oder Fesseln lösen.

Nicht nur der Zauber, sondern auch der Zauberstab spielt eine wichtige Rolle bei unseren Abenteuern. So kann dieser aus verschiedenen Holzarten gefertigt werden und bringt verschiedene Eigenschaften mit sich, die sich je nach Gegner als hilfreich erweisen können.

Harry Potter Wizards Unite ist kostenlos für iOS und Android erhältlich.