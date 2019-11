Erster Trailer für Half-Life: Alyx veröffentlicht

Half-Life: Alyx wird zwischen den Ereignissen von Half-Life 1 und 2 spielen. In dieser Zeit befand sich der bisherige Protagonist der Reihe, Gordon Freeman, in Stasis. In der Rolle von Alyx Vance führen Spieler nun gemeinsam mit ihrem Vater Eli dem Widerstand gegen die Aliens The Combine an. Der Trailer lässt vermuten, dass Eli von The Combine entführt wird und Alyx sich den Alien stellen muss.